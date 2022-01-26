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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пенсионерка перевела аферисту 250 тысяч рублей

В Ленобласти пенсионерка перевела аферисту 250 тысяч рублей

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47
Опубликовал: Anton78
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Лжебезопасник Сбера напугал пенсионерку из Нового Девяткино кредитом и оставил без четверти миллиона рублей

Накануне к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратилась 71-летняя жительница деревни Новое Девяткино. Пенсионерка сообщила о том, что на её сотовый телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником безопасности "Сбербанка". Телефонный собеседник сообщил женщине, что на её имя оформлен кредит. Для аннулирования кредита он посоветовал оформить встречный кредит, а после перевести деньги на новый, якобы уже надёжный счёт, реквизиты которого продиктовал.

Пожилая женщина поверила аферисту и последовала его инструкциям, переведя в итоге на счёт мошенника 250 тысяч рублей.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район мошенничество пенсионеры
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