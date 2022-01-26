В Ленобласти пенсионерка перевела аферисту 250 тысяч рублей

Накануне к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратилась 71-летняя жительница деревни Новое Девяткино. Пенсионерка сообщила о том, что на её сотовый телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником безопасности "Сбербанка". Телефонный собеседник сообщил женщине, что на её имя оформлен кредит. Для аннулирования кредита он посоветовал оформить встречный кредит, а после перевести деньги на новый, якобы уже надёжный счёт, реквизиты которого продиктовал.

Пожилая женщина поверила аферисту и последовала его инструкциям, переведя в итоге на счёт мошенника 250 тысяч рублей.