Пенстонерка из Гатчины перевела мошенникам 700 тысяч рублей

25 ноября в полицию Гатчины обратилась 70-летняя жительница жилгородка Борницкий лес. Пенсионерка сообщила, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником "Сбербанка". Неизвестный сообщил пенсионерке, что зафиксирована попытка несанкционированного снятия сбережений с её банковского счёта, и посоветовал срочно снять все деньги и перевести их на сторонний безопасный счёт, номер которого продиктовал. Пенсионерка поверила звонившему, сняля и перевела более 700 тысяч рублей.