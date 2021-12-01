В Ленобласти пенсионер перевел лжепрокурору около 100 тысяч рублей

Накануне к поицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился 79-летний житель деревни Новое Девяткино. Пенсионер сообщил стражам порядка о том, что на его мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником прокуратуры. Телефонный собеседник сообщил, что занимается делом о группе мошенников и попросил помощи. Она заключалась в том, что пенсионеру надо было снять деньги со своей банковской карты и перевести их на сторонний счёт, реквизиты которого продиктовал. Голос в трубке убедил пожилого мужчину, что после операции все деньги будут ему возвращены. В итоге пенсионер перевёл мошеннику почти 95 тысяч рублей.