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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пенсионер перевел лжепрокурору около 100 тысяч рублей

В Ленобласти пенсионер перевел лжепрокурору около 100 тысяч рублей

0
30
Опубликовал: Anton78
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Фото:
PiXABAY
Телефонный мошенник убедил пожилого жителя Всеволожского района Ленобласти перевести ему денежные средства

Накануне к поицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился 79-летний житель деревни Новое Девяткино. Пенсионер сообщил стражам порядка о том, что на его мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником прокуратуры. Телефонный собеседник сообщил, что занимается делом о группе мошенников и попросил помощи. Она заключалась в том, что пенсионеру надо было снять деньги со своей банковской карты и перевести их на сторонний счёт, реквизиты которого продиктовал. Голос в трубке убедил пожилого мужчину, что после операции все деньги будут ему возвращены. В итоге пенсионер перевёл мошеннику почти 95 тысяч рублей.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район мошенничество пенсионеры
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