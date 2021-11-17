Пенсионерка из Мурино перевела мошенникам более 370 тысяч рублей

Накануне к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратилась 72-летняя жительница Мурино. Четырьмя днями ранее на её сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником "Сбербанка". Телефонный собеседник сообщил пенсионерке, что зафиксирована попытка несанкционированного доступа к её банковскому счёту. Затем мужчина рассказал о необходимости перевода денежных средств на резервный, якобы безопасный счёт, реквизиты которого продиктовал. Пенсионерка поверила аферисту и отправилась к терминалу. В итлге перевела мошенникам более 370 тысяч рублей.