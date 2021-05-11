В Ленобласти пенсионерка поверила лжебезопаснику Сбера и осталась без денег

Накануне вечером к полицейским Выборгского района Ленинградской области обратилась 68-летняя сторож карьеруправления из посёлка Гаврилово, которая сообщила о том, что этим же днем ей на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина. Злоумышленник представился сотрудников "Сбербанка". Аферист сообщил пенсионерке, что с её счётом зафиксированы подозрительные операции.

Голос в телефонной трубке предложил пенсионерке перевести деньги на сторонний, якобы безопасный, резервный счёт. Женщина покорно послушалась. Съездила в город Выборг и перевела через банкомат 150 тысяч рублей. После пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).