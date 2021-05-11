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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пенсионерка поверила лжебезопаснику Сбера и осталась без денег

В Ленобласти пенсионерка поверила лжебезопаснику Сбера и осталась без денег

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Выборгском районе Ленинградской области пожилая женщина поверила в инструкцию голоса в трубке и осталась без денег

Накануне вечером к полицейским Выборгского района Ленинградской области обратилась 68-летняя сторож карьеруправления из посёлка Гаврилово, которая сообщила о том, что этим же днем ей на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина. Злоумышленник представился сотрудников "Сбербанка". Аферист сообщил пенсионерке, что с её счётом зафиксированы подозрительные операции.

Голос в телефонной трубке предложил пенсионерке перевести деньги на сторонний, якобы безопасный, резервный счёт. Женщина покорно послушалась. Съездила в город Выборг и перевела через банкомат 150 тысяч рублей. После пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО пенсионеры мошенничество
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