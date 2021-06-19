В Ленобласти пожилая женщина перевела аферисту 45 тысяч рублей

Накануне около 12 часов к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области обратилась 71-летняя местная жительница. Пенстонерка сообщила правоохранителям о том, что 17 инюня ответила на несколько телефонных звонков от неизвестного мужчины. Он представился сотрудником службы безопасности Сбербанка и стал утверждать, что со счета пожилой женщины якобы пытаются похитить денежные средства.

Для сохранения сбережений, лжебанкир предложил перевести деньги на другие, якобы безопасные счета. Пенсионерка последовала совету аферистаи в итоге лишилась 45 тысяч рублей.

По факту совершения мошенничества возбуждено уголовное дело.