Payeer

ента новостей

15:12
Пенсионерка из Соснового Бора отправила аферисту около 590 тысяч рублей
15:05
В Петербурге задержали торговцев ковидными справками
15:01
В Ленобласти пожилая женщина перевела аферисту 45 тысяч рублей
11:38
СПбГУ начинает прием документов на программы бакалавриата и специалитета
10:54
Байден оказался совсем не таким
10:33
В электричках проверяют маски
09:48
Поднимаются слухи про петербургский этап «Формулы-1»
20:38
В связи с разводкой моста через Свирь перекроют трассу Р-21 «Кола»
13:17
Фестиваль «Жизнь без границ»
11:54
В Колпино «вирусологи» обокрали пенсионерку на 1,6 миллиона рублей
11:49
В Петербурге хулиганы «кавказской» внешности избили пассажиров в метро
11:10
На трассе «Кола» ограничат пропускную способность
10:59
Роскомнадзор ввел новые ограничения
10:00
Как относиться к уничтожению санкционных продуктов
09:13
Почему в Ленобласти стало много змей?
20:01
В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи состоится открытие выставки
19:59
Александр Кержаков стал главным тренером дебютанта РПЛ из Нижнего Новгорода
13:00
Между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе на КАД полностью перекроют движение
12:11
В Ленобласти "брендовые" виски и коньяки разливали в частном доме
11:56
В Петербурге пожилая пациентка больницы выпала из окна
09:42
Врачи обеспокоены
08:34
Как прошли переговоры с Байденом?
08:00
Масочный режим стал формальностью
20:42
В Ленобласти с командным составом ЗВО проведены занятия по ведению боевых действий с учётом опыта современных вооружённых конфликтов
20:40
Чтения со смыслом «Contione – встреча»
14:46
В Филармонии выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр
12:32
В Пулково прошли ветеринарный контроль 150 пчелиных маток
12:29
В СПбГУ представят книгу «Людмила Вербицкая — попечитель русского языка»
12:27
«Гаражная амнистия» за 8 шагов: Росреестр разработал методические рекомендации для граждан
12:22
Международная научно-практическая конференция в Историческом парке
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пожилая женщина перевела аферисту 45 тысяч рублей

В Ленобласти пожилая женщина перевела аферисту 45 тысяч рублей

0
35
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Полицейские устанавливаются обстоятельства хищения сбережений у жительницы Кингисеппского района Ленобласти

Накануне около 12 часов к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области обратилась 71-летняя местная жительница. Пенстонерка сообщила правоохранителям о том, что 17 инюня ответила на несколько телефонных звонков от неизвестного мужчины. Он представился сотрудником службы безопасности Сбербанка и стал утверждать, что со счета пожилой женщины якобы пытаются похитить денежные средства.

Для сохранения сбережений, лжебанкир предложил перевести деньги на другие, якобы безопасные счета. Пенсионерка последовала совету аферистаи в итоге лишилась 45 тысяч рублей.

По факту совершения мошенничества возбуждено уголовное дело.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район мошенничество пенсионеры
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

14-05-2020, 11:02
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 7 миллионов рублей
19-02-2021, 10:42
В Ленобласти у пенсионерки аферисты от имени Сбера забрали 120 тысяч рублей
29-12-2020, 16:10
В Петербурге пожилая женщина перевела аферистам 12 млн рублей
29-05-2020, 21:15
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 4,2 миллиона рублей
15-06-2021, 11:20
В Ленобласти лжебанкиры выманили у женщины более 700 тысяч рублей
25-03-2021, 12:22
В Петербурге аферисты уговорили пенсионерка инвестировать деньги на брокерский сайт

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
276
15-06-2021, 12:02
В Ленобласти произошло ДТП с лосем. Водитель в реанимации
0
354
10-06-2021, 10:19
В Ленобласти иномарка сбила девушку на велосипеде
0
384
7-06-2021, 10:39
В Ленобласти в ДТП при лобовом столкновении два человека погибли и один серьезно пострадал
0
526
5-06-2021, 16:08
В Петербурге пенсионерка попала под колеса электросамоката
Наверх