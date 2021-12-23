ента новостей

13:18
Бывшего президента Туниса Марзуки заочно приговорили к тюремному заключению
12:25
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 800 тысяч рублей
11:51
В Петербурге задержаны трое мужчин подозреваемых в вымогательстве
11:47
В Петербурге задержан телефонный аферист, обманувший пенсионера
11:43
В Ленобласти задержан мужчина, стрелявших с балкона
10:55
Уничтожили газон – заплатите
09:41
Активно покупают снегоходы
08:40
На «Газпром» пожаловались
00:08
СКА смог в овертайме одолеть ЦСКА, победу принёс Никита Гусев
21:52
В Эрмитаже выбрали лучшую елочную игрушку
18:19
В Петербурге пройдут молодежные акции, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции/СПИДа
13:34
Выставка «47 после 74»
13:26
В Ленобласти в массовом ДТП один человек погиб, двое пострадали
11:31
Пандемийные полномочия продлены
11:01
В Петербурге пенсионер перевел мошенникам почти 6 миллионов рублей
10:52
Суд обязал правителя эмирата Дубай выплатить бывшей жене 728 миллионов долларов
10:44
Южная Корея сообщает о новом рекордном количестве пациентов с коронавирусом в критическом состоянии
10:41
В Испании зафиксировано самое большое ежедневное число случаев заболевания Covid-19
10:35
В Петербурге мигрант изнасиловал женщину в такси
10:17
«Деток» станет меньше
09:09
Это не колбаса!
14:51
В Петербурге подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии в части работы по недопущению незаконного оборота продукции
14:48
СПбГМТУ организовал методический сбор по вопросу открытия «инженерных классов»
14:12
Королева Великобритании не поедет в Сандрингем на Рождество
14:02
В Петербурге полицейские пресекли деятельность нелегальных банкиров
12:06
Число погибших от тайфуна Рай на Филиппинах продолжает расти
11:46
В Петербурге жертвой аферистов стала сотрудник ФСО
11:03
Нужно ли вкладывать деньги?
10:34
Убирайте хорошо или оштрафуем!
09:37
Думают, что переболели
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 800 тысяч рублей

В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 800 тысяч рублей

0
29
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Пенсионерка из Невского района Петербурга отдала мошенникам 800 000 рублей

Накануне вечером, около 16 часов на стационарный телефон квартиры на Народной улице 87-летней женщине позвонила девушка, которая представилась её внучкой. Самозванка сообщила пенсионерке, что попала в ДТП, в данный момент находится в больнице и требуются 800 000 рублей. Далее трубку взял неизвестный мужчина, который представился «следователем», пояснил, что внучка является виновницей произошедшего ДТП, и для примирения сторон, возмещения морального и материального ущерба требуется внести названную ране сумму.

После этого растревоженной пожилой женщине на сотовый телефон с трех номеров начали поступать звонки «следователя», который велел передать деньги курьеру по имени «Дмитрий». Купюры аферист велел завернуть в полотенце. Около 18 часов 30 минут, передав денежные средства прибывшему к ней в адрес незнакомому курьеру, пенсионерка догадалась позвонить реальной внучке, и обман раскрылся.

«Курьеру» вид 40-45 лет, рост 180-185 см., нормального телосложения, волосы средней длины русого цвета, лицо гладковыбритое овальной формы. Был одет в джинсы и куртку темного цвета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Невский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

9-12-2021, 13:02
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам почти 4 миллиона
15-10-2021, 11:57
В Ленобласти пенсионерка передала аферистам больше 400 тысяч рублей
2-09-2021, 16:44
В Петербурге мошенники «развели» сердобольную пенсионерку
20-11-2020, 11:49
В Петербурге пенсионерка перевела аферистам более 3 миллионов рублей
15-09-2020, 11:47
В Петербурге почти 2 миллиона рублей отдал аферистам пожилой петербуржец
12-11-2021, 11:01
В Петербурге пенсионерка отдала лжеполицейскому более миллиона рублей

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
159
Вчера, 13:26
В Ленобласти в массовом ДТП один человек погиб, двое пострадали
0
188
20-12-2021, 12:27
В Петербурге иномарка сбила 13-летнюю девочку
0
311
16-12-2021, 13:25
В Ленобласти в ДТП пострадал трехлетний ребенок
1
297
16-12-2021, 13:09
По факту смертельного ДТП на Невском проспекте возбуждено уголовное дело
Наверх