В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 800 тысяч рублей

Накануне вечером, около 16 часов на стационарный телефон квартиры на Народной улице 87-летней женщине позвонила девушка, которая представилась её внучкой. Самозванка сообщила пенсионерке, что попала в ДТП, в данный момент находится в больнице и требуются 800 000 рублей. Далее трубку взял неизвестный мужчина, который представился «следователем», пояснил, что внучка является виновницей произошедшего ДТП, и для примирения сторон, возмещения морального и материального ущерба требуется внести названную ране сумму.

После этого растревоженной пожилой женщине на сотовый телефон с трех номеров начали поступать звонки «следователя», который велел передать деньги курьеру по имени «Дмитрий». Купюры аферист велел завернуть в полотенце. Около 18 часов 30 минут, передав денежные средства прибывшему к ней в адрес незнакомому курьеру, пенсионерка догадалась позвонить реальной внучке, и обман раскрылся.

«Курьеру» вид 40-45 лет, рост 180-185 см., нормального телосложения, волосы средней длины русого цвета, лицо гладковыбритое овальной формы. Был одет в джинсы и куртку темного цвета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).