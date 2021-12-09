В Петербурге пенсионерка отдала аферистам почти 4 миллиона

Накануне к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась 71-летняя петербурженка, проживающая на проспекте Косыгина, которая сообщила стражам порядка о том, что 29 октября ей позвонила неизвестная женщина. Звонившая представилась сотрудницей Центробанка. Телефонная собеседница сообщила пенсионерке, что на её имя оформлен кредит и её квартира выставлена на продажу.

Мошенница убедила пожилую женщину снять все деньги со счёта в "Сбербанке" и перевести их на указанный счёт «для предотвращения противоправных действий неизвестных». В результате пенсионерка перевела 450 тысяч рублей на продиктованный счет. На следующей день пенсионерке вновь позвонила неизвестная женщина, которая под предлогом недопущения продажи её квартиры, убедила пенсионерку передать имеющиеся денежные средства подъехавшему к её дому курьеру. Общая сумма причинённого ущерба составила 3 милллиона 742,4 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.