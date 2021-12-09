ента новостей

13:06
ООН приостанавливает раздачу продуктов питания в двух городах Эфиопии после грабежей
13:02
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам почти 4 миллиона
12:56
В Петербурге задержали учителя, развращавшего подростков в школьном кабинете
12:32
В Петербурге полицейские пресекли производство поддельного алкоголя
10:09
Оборот компаний вырос
09:20
Пенсии снова заморозили
09:00
Коммунисты протестуют
21:43
Олаф Шольц назначен новым канцлером Германии
20:39
В Германии зафиксировано самое большое количество ежедневных смертей от COVID-19
20:32
В библиотеке Гоголя открывается выставка, посвященная проблемам экологии
14:17
В Ленобласти отчима заподозрили в насилии над падчерицей
14:07
В Петербурге полицейские провели рейды по этническим кафе
10:00
Грозят новыми санкциями
09:17
Пришли волки
08:29
Опять на поезде в Финляндию
22:51
Байден и Путин провели двухчасовую беседу по Украине
20:11
«Динамо» всерьёз преследует «Зенит» в чемпионате России по футболу
15:05
В Корабелке обсудили вопросы создания национальной сети технологических центров
15:03
Почти 4000 доноров помогли больницам Петербурга
14:34
В Петербурге жестоко избили профессора Ботанического сада
14:22
Китай пригрозил США «решительными контрмерами» за дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр
14:13
Байден и Путин намерены провести телеконференцию в критический момент эскалации напряженности вокруг Украины
11:33
В Петербурге задержали педофила, который домагался к 13-летней девочке в вагоне метро
11:19
Телефонные аферисты обманули пенсионерку из Сертолово
11:13
Телефонные аферисты обманули пенсионерку из Выборга
11:03
В Петербурге конфликт между водителями завершился поножовщиной
10:26
Индия подписывает с Россией торговые и оружейные сделки во время визита Путина в Нью-Дели
10:03
С уборкой снега проблемы
09:51
Поговорят со стариной Джо
08:49
Вирус стал вакциной?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка отдала аферистам почти 4 миллиона

В Петербурге пенсионерка отдала аферистам почти 4 миллиона

0
4
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Более 3,7 миллиона рублей отдала мошенникам жительница Красногвардейского района.

Накануне к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась 71-летняя петербурженка, проживающая на проспекте Косыгина, которая сообщила стражам порядка о том, что 29 октября ей позвонила неизвестная женщина. Звонившая представилась сотрудницей Центробанка. Телефонная собеседница сообщила пенсионерке, что на её имя оформлен кредит и её квартира выставлена на продажу.

Мошенница убедила пожилую женщину снять все деньги со счёта в "Сбербанке" и перевести их на указанный счёт «для предотвращения противоправных действий неизвестных». В результате пенсионерка перевела 450 тысяч рублей на продиктованный счет. На следующей день пенсионерке вновь позвонила неизвестная женщина, которая под предлогом недопущения продажи её квартиры, убедила пенсионерку передать имеющиеся денежные средства подъехавшему к её дому курьеру. Общая сумма причинённого ущерба составила 3 милллиона 742,4 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красногвардейский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

8-12-2020, 10:39
В Приморском районе пенсионерка отдала аферистам 1,4 миллиона рублей
11-10-2021, 11:14
В Петербурге песионерка отдала аферистам семь миллионов рублей
2-07-2021, 11:42
В Петербурге мошенникивыманили у пенсионерки более миллиона рублей
7-12-2021, 11:19
Телефонные аферисты обманули пенсионерку из Сертолово
28-01-2021, 13:44
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам более 3 миллионов рублей
18-05-2021, 10:30
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам более 11 миллионов рублей

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
197
6-12-2021, 12:25
На севере Петербурга произошло смертельное ДТП
0
459
2-12-2021, 11:16
В центре Петербурга мигрант сбил 16-летнюю девушку
0
451
1-12-2021, 09:38
В Ленобласти автомашина с курсантами института войск Росгвардии вылетела в кювет
0
392
30-11-2021, 15:17
Под Петербургом иностранец на иномарке насмерть сбил пешехода
Наверх