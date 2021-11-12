В Петербурге пенсионерка отдала лжеполицейскому более миллиона рублей

Днем минувшей среды на телефон 90-летней пенсионерки с семи различных номеров звонила неизвестная женщина, которая, выдавая себя за ее дочь, сообщила, что попала в ДТП и сбила девушку. Для решения проблемы, лже дочь сказала, что необходимы денежные средства, которые пожилая женщина должна передать участковому «Андрею Геннадьевичу».

Затем на домашний телефон пенсионерки позвонил неизвестный мужчина, который представился «Андреем Геннадьевичем», и, узнав ее адрес, пришел к ней в квартиру, где она передала ему один миллион сто тридцать тысяч рублей.

Приметы лжеполицейского: мужчина европейской внешности, 35-40 лет, рост 170-175 см, был одет в черную куртку с капюшоном, на лице маска.

Полицейские изъяли видеозапись, но она оказалась низкого качества.

По данному факту возбуждено уголовное дело.