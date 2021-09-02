В Петербурге мошенники «развели» сердобольную пенсионерку

Накануне на домашний телефон 84-летней жительницы Петербурга в квартире на улице Асафьева поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась ее дочерью. Лжеродственница сообщила пожилой женщине, что внучка якобы совершила дорожно-транспортное происшествие, и пострадавшему по ее вине человеку срочно требуется серьезная операция, на которую нужны большие деньги. Кроме того, плакала в трубку «артистка», нужно «подмазать» полицию, чтобы закрыть дело.

Около полудня в квартиру пришел неизвестный мужчина «неславянской» внешности, низкорослый, которому бабушка передала 1 миллион рублей. Через 40 минут туда же явился

неизвестный мужчина, на вид 25 лет, в очках, которому были вручены 450 000 рублей. А в 13 часов пришел третий мужчина, европеец лет 25-ти. Он получил 50 000 рублей.

Сумма ущерба составила 1 600 000 рублей.

Домофон в подъезде оборудован камерой видеонаблюдения. Производится просмотр видеозаписи. По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.