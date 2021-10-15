В Ленобласти пенсионерка передала аферистам больше 400 тысяч рублей

Вчера утром, около 11 часов 30 минут к полицейским Гатчинского района Лен инградской области обратилась 89-летняя жительница деревни Белогорка. Пенсионерка сообщила правоохранителям о том, что вечером днем ранее на её домашний телефон позвонила женщина и назвалась дочерью. Собеседница утверждала, что попала в аварию, и пострадавшей нужна срочная операция за 800 тысяч рублей. Поверив собеседнице, пенсионерка отдала неизвестному курьеру у подъезда на улице Институтской половину суммы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".