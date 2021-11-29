ента новостей

17:08
В Петербурге пьяный мужчина угнал дорожный каток
17:01
В Петербурге задержали злоумышленников, похитивших у пенсионерки деньги
11:31
Кто получает прибавку к зарплате?
10:39
Какие профессии самые переоцененные?
09:47
Что с омикроном?
10:29
Новостройки продолжат расти
09:57
Рестораторов осчастливили
09:37
Ну а теперь появился омикрон
14:31
Пенстонерка из Гатчины перевела мошенникам 700 тысяч рублей
14:17
В Луге полицейский подозревается в крышевании наркоторговца
09:52
Мы движемся к коллективному иммунитету
09:23
Ковид пошел на спад
08:26
Подделок стало меньше
00:51
Георгиос Папаяннис всёс ощутимый вклад в победу «Пао» над «Зенитом» в матче Евролиги
00:20
3:0 по ходу матча с «Ак Барсом» превратились для СКА в победу только в овертайме
10:21
Что с кодами в транспорте?
09:46
Они хотят работать ночью
07:50
Ковидные сертификаты продлят
16:07
Уникальной площадкой для демонстрации университетских стартапов стал фестиваль HSE FEST
16:04
Михаил Романов попросил главу СК лично проконтролировать ход расследования ДТП с участием курьера из Киргизии
16:02
Коттеджный комплекс HONKANOVA признан победителем Национальной премии «Поселок года–2021»
12:42
В ДТП у Мги пострадали трое, один из них погиб
12:26
В квартире на улице Лётчика Пилютова обнаружен мёртвый мужчина
12:11
В Мурино в строящемся ЖК "Цвета радуги" обнаружен обгоревший рабочий
10:51
Новогоднего локдауна не будет?
09:31
Бастрыкин против ЕГЭ
08:29
Готовится полезное нововведение?
11:45
В Петерберге задержали разбойника
08:02
Еле вызвали врача
07:23
Тарифы сдерживают
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали злоумышленников, похитивших у пенсионерки деньги

В Петербурге задержали злоумышленников, похитивших у пенсионерки деньги

0
21
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ГУ МВД
Оперативники Московского района Петербурга задержали злоумышленников, похитивших обманным путем у пенсионерки денежные средства

Ранее, 22 ноября 2021 года к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от гражданина о том, что около 18.00 на мобильный телефон 65-летней женщине позвонил неизвестный мужчина, представившийся следователем, который сообщил, что ее внучка попала в ДТП и ей необходимы деньги. После чего около 19.00 в подъезде дома по месту жительства женщина передала 300 тысяч рублей двум неизвестным мужчинам.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

26 ноября 2021 года в 23.40 у дома 8/1 по Галицкой улице в поселке Шушары в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершение вышеуказанного преступления задержаны двое мужчин 30 и 35 лет. Подозреваемым избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

5-02-2021, 12:18
В Петербурге задержали афериста, обманувшего пнесионерку
17-09-2021, 10:35
В Петербурге задержан лжеследователь и его подельница, выманивавшие у пенсионеров денежные средства
18-08-2021, 10:22
В Петербурга задержали подозреваемого в мошенничестве с сантехническими услугами
26-10-2020, 11:02
В Петербурге расркыто мошенничество с автостраховками
27-11-2020, 13:05
В Петербурге обезвредили банду аферистов, обманувших пенсионерку
28-10-2020, 11:33
В Петербурге задержали троих аферистов

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
311
22-11-2021, 10:23
В центре Петербурга иномарка сбила 10-летнего мальчика
0
430
19-11-2021, 10:48
В Ленобласти пенсионер погиб под колесами грузовика
0
376
19-11-2021, 10:30
В Курортном районе в ДТП прогибли три человека
0
336
18-11-2021, 14:10
В Ленобласти иномарка сбила двух пенсионерок
Наверх