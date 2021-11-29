В Петербурге задержали злоумышленников, похитивших у пенсионерки деньги

Ранее, 22 ноября 2021 года к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от гражданина о том, что около 18.00 на мобильный телефон 65-летней женщине позвонил неизвестный мужчина, представившийся следователем, который сообщил, что ее внучка попала в ДТП и ей необходимы деньги. После чего около 19.00 в подъезде дома по месту жительства женщина передала 300 тысяч рублей двум неизвестным мужчинам.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

26 ноября 2021 года в 23.40 у дома 8/1 по Галицкой улице в поселке Шушары в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершение вышеуказанного преступления задержаны двое мужчин 30 и 35 лет. Подозреваемым избрана мера пресечения – заключение под стражу.