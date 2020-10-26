В Петербурге расркыто мошенничество с автостраховками

В минувшую пятницу к полицейским Курортного района Петербурга поступило сообщение от 40-летней гражданки, которая сообщила о том, что в ночь на 23 августа в поселке Репино от дома по Приморскому шоссе неизвестный похитил принадлежащий ей автомобиль «Лексус» стоимостью 6, 4 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). В ходе дальнейших разбирательств полицейскими установлено, что факт хищения не подтвердился. 22 октября текущего года по местам жительства были задержаны трое неработающих жителей города Мурманска (в том числе владелица иномарки, заявившая о ее хищении): 36-летний мужчина и две женщины, 35 и 40 лет. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 23 октября возбуждено еще одно уголовное дело по части 3 статьи 30 части 3 статьи 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования).

В тот же день в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое жителей города Выборга, мужчины 36 и 42 лет, которые «приобрели» иномарку. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.