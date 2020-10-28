В Петербурге задержали троих аферистов

Вчера около 3 часов ночи в полицию Калининского района г. Санкт-Петербурга от 23-летнего местного жителя поступило сообщение о том, что в парадной дома 34 по улице Карпинского неизвестный злоумышленник, представившийся сотрудником правоохранительных органов, предъявил какое-то удостоверение, обыскал, пытался подкинуть вещество в пакетике и забрал из кармана мобильный телефон и 100 рублей. С ним были еще двое мужчин, в том числе знакомый заявителя.

В тот же день сотрудниками районной полиции по подозрению в данном преступлении задержан знакомый заявителя - его ровесник, и двое неработающих ранее неоднократно судимых граждан, 41 и 25 лет. При этом вещество в пакетике злоумышленники успели выбросить. Устанавливается роль каждого из задержанных в данном инциденте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Двое мужчин задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, в отношении младшего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.