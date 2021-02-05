В Петербурге задержали афериста, обманувшего пнесионерку

18 декабря 2020 года в полицию Невского района Санкт-Петербурга обратилась 88-летняя местная жительница, проживающая в одном из домов по улице Антонова-Овсеенко.

Женщина сообщила, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился ее сыном и сообщил, что якобы находится в полиции и ему нужны денежные средства. После этого в квартиру женщины пришел неизвестный, которому она передала 40 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

3 февраля 2021 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Невского района у дома 1 по ул. Народной во Всеволожске задержан 39-летний неработающий петербуржец. Ранее мужчина уже был неоднократно судим, в том числе и за мошенничество. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие пострадали от действий указанного гражданина, обращайтесь в полицию по телефонам 02 или 112.