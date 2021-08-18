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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурга задержали подозреваемого в мошенничестве с сантехническими услугами

В Петербурга задержали подозреваемого в мошенничестве с сантехническими услугами

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
В Московском районе Петербурга полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с сантехническими работами

14 августа 2021 года к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от 85-летней пенсионерки о том, что в ее квартиру в доме по Новоизмайловскому проспекту пришел мужчина, представившийся сантехником. Указанный гражданин предложил пожилой петербурженке сантехнические услуги по цене в несколько раз превышающей реальную рыночную стоимость. Выполнив работы, мужчина получил от пенсионерки плату в размере 15 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержан 38-летний безработный уроженец Краснодара, проживающий в настоящее время в одном из хостелов Петербурга. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Также полицейскими установлена причастность указанного гражданина к еще двум подобным эпизодам, совершенным также в Московском районе ранее. Так, 13 августа с разницей в пару часов злоумышленник успел наведаться к 74-летней пенсионерке, оказав услуги также на 15 тысяч рублей и 88-летней пожилой женщине, предоставив «помощь» стоимостью в 10 тысяч рублей. По данным фактам также были возбуждены уголовные дела.

Решением районного суда города Санкт-Петербурга подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий указанного гражданина, обращайтесь в полицию по телефонам 02 или 112.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район мошенничество пенсионеры
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