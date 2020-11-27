В Петербурге обезвредили банду аферистов, обманувших пенсионерку

В минувший понедельник к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от 91-летней жительницы дома на Загребском бульваре о том, что 17 ноября около 14.00 к ней в квартиру пришли двое неизвестных, представившиеся сотрудниками теплоснабжающей компании. По словам пенсионерки, с этими работниками она заключила договор на установку батарей отопления на сумму 70 750 рублей. Однако работники пропали из поля зрения и на связь перестали выходить, деньги забрали, а работу не выполнили.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

25 ноября около 23.30 в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции у дома 14 по Маховой улице по подозрению в совершении данного преступления задержали двух жителей Адыгеи – мужчин 23 и 24 лет. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Также в полицию был доставлен их предполагаемый соучастник – 27-летний уроженец сопредельного государства.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все факты противоправной деятельности задержанных.

Уважаемые граждане! Если вы или ваши близкие пострадали от действий указанных лиц, обращайтесь в полицию по телефонам 02 или 112.