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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан лжеследователь и его подельница, выманивавшие у пенсионеров денежные средства

В Петербурге задержан лжеследователь и его подельница, выманивавшие у пенсионеров денежные средства

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
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В Курортном районе Петербурга по подозрению в обмане блокадницы на 700 тысяч рублей были задержаны двое злоумышленников

Ранее, 7 сентября 2021 года в полицию обратилась дочка 93-летней блокадницы с сообщением о том, что днем на домашний телефон пожилой женщины, проживающей в городе Сестрорецк в доме 8 по улице Токарева, позвонил неизвестный. Мужчина представился «следователем» и сообщил о необходимости передачи ему денежных средств под предлогом того, что ее внучка попала в ДТП. Неизвестный говорил, что деньги необходимы для урегулирования уголовной ответственности, и что внучка потерпевшей остро нуждается в 700 тысячах рублей.  В результате, после разговора с неизвестным, около 17 часов, пенсионерка передала у парадной дома ему указанную сумму.

Днем 9 сентября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Санкт-Петербурге у дома 8 корпус 1 по Сиреневому бульвару, по подозрению в участии в совершении данного преступления была задержана самозанятая в сфере услуг 36-летняя гражданка. А утром следующего дня, 10 сентября, в городе Сестрорецке у дома 7/9 по улице Володарского, по подозрению в совершении данного преступления задержан 37-летний индивидуальный предприниматель.

Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность задержанных к аналогичному эпизоду, совершенному 7 сентября 2021 года. Тогда потерпевшей оказалась 89-летняя пенсионерка из Сестрорецка, которая передавая денежные средства «на лечение внучки» лишилась 50 тысяч рублей.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела  по статье 159 УК РФ (мошенничество). 37-летнему мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его подельница отправлена под домашний арест.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности задержанных.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Курортный район мошенничество пенсионеры
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