Накануне около полудня на домашний телефон 80-летней жительнице Сестрорецка позвонил неизвестный, который представился её сыном. Лже-родственник сообщил, что его избили и нужны деньги на операцию.
Позже в квартиру на Приморском шоссе домой пришёл неизвестный мужчина, которому пенсионерка передала 100 000 рублей и 2 000 евро.
Полицейские изъяли видеозапись в парадной. Приметы преступника: вид 18-20 лет, рост около 180 см, на лице маска, солнцезащитные очки, на руках перчатки.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
В Сестрорецке пенсионерка отдала аферистам четверть миллиона
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Опубликовал: Fedorov
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Более четверти миллиона рублей отдала мошенникам пожилая жительница Сестрорецка.
Накануне около полудня на домашний телефон 80-летней жительнице Сестрорецка позвонил неизвестный, который представился её сыном. Лже-родственник сообщил, что его избили и нужны деньги на операцию.
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