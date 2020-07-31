В Сестрорецке пенсионерка отдала аферистам четверть миллиона

Накануне около полудня на домашний телефон 80-летней жительнице Сестрорецка позвонил неизвестный, который представился её сыном. Лже-родственник сообщил, что его избили и нужны деньги на операцию.

Позже в квартиру на Приморском шоссе домой пришёл неизвестный мужчина, которому пенсионерка передала 100 000 рублей и 2 000 евро.

Полицейские изъяли видеозапись в парадной. Приметы преступника: вид 18-20 лет, рост около 180 см, на лице маска, солнцезащитные очки, на руках перчатки.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).