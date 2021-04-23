В Петербурге лжеполицейский выманил у пенсионерки около 300 000 рублей

Накануне днем 82-летней пенсионерке позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником полиции и сообщил, что ее дочь попала в ДТП в котором пострадала женщина. Срочно необходимо 800 000 рублей для оплаты лечения пострадавшей, чтобы избежать уголовной ответственности, пугал старушку лжеполицейский, а затем сообщил, что за деньгами приедет «Ковалев Андрей Геннадьевич».

Через час в квартиру на Наличной улице пришел неизвестный, которому пенсионерка передала 200 000 рублей, 400 долларов США и 450 Евро. Общая сумма материального ущерба составила 272 259 рублей.

По данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело.