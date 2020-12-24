В Петербурге пенсионерка отдала аферисту полмиллиона рублей

Днем минувшего понедельника 79-летней женщине на стационарный телефон в квартире, расположенной на Морской набережной позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее внук Денис сбил человека. Чтобы не возбуждать уголовное дело, добавил аферист, потребуется 1 миллион рублей.

Пожилая женщина сразу же отправилась в офис банка на Капитанской улице, сняла 500 000 рублей и передала деньги неизвестному мужчине, который скрылся.

Аферисту на вид 30-35 лет, европейской внешности, был одет в светлую куртку, шапка натянута на глаза.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).