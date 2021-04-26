Payeer

ента новостей

11:36
В Купчино молодой парень зарезал бывшего отчима
11:29
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам почти два миллиона рублей
11:23
В Ленобласти В ДТП погиб ребенок и пострадали трое взрослых
07:44
Почтят память Чернобыля
06:51
Что дадут дополнительные матчи в Петербурге?
00:39
«Барселона» сумела победить «Зенит» лишь в овертайме, счёт в серии 1–1
20:55
В Ленобласти более 5 тысяч военнослужащих ЗВО приняли участие в борьбе за звание «Ударное» подразделение
20:54
В Санкт-Петербурге отмечают 130-летие создания «трехлинейка» С.И. Мосина
20:52
На КАД между развязками с проспектом Культуры и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения
09:55
Майские праздники и третья волна
07:45
Без леса и костров
14:43
В Финском заливе старейший в России начальник маяка отметил 80-летний юбилей
12:45
В Петербурге лжеполицейский выманил у пенсионерки около 300 000 рублей
12:36
В Петербурге расскажут, как не теряться в эмоциональных беседах с близкими людьми
12:34
Живая беседа: в петербургском коворкинге раскроют секреты публичного выступления
12:32
В Ленобласти открывается навигация для маломерных судов
12:28
Жители Ленобласти выйдут на уборку территорий
11:01
Новые выплаты от Путина
10:24
В Ленобласти неизвестный в маске и с ножом изнасиловал несовершеннолетнюю
09:49
Отрыта не только Черногория
22:44
«Зенит» сотворил сенсацию, выиграв у «Барселоны» первый матч серии плей-офф Евролиги
20:32
Серьезное ДТП на внутренней стороне КАД
20:14
В РГИСИ продолжается Международный вокальный конкурс-фестиваль «Поющая маска»
19:49
В Петербурге полицейские задержали группу телефонных мошенников
19:40
В Петербурге задержали аферистов, совершавших мошенничество в отношении жителя блокадного Ленинграда
19:31
В Санкт-Петербурге стартовала Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады
16:58
Идеи жителей Санкт-Петербурга вошли в ТОП-100 проектов Всероссийского конкурса «Культурный след»
16:11
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Красносельским и Ропшинским шоссе перекроют две полосы движения
08:18
Спрос на Черногорию
08:16
Что с красной чертой Путина?
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка отдала аферистам почти два миллиона рублей

В Петербурге пенсионерка отдала аферистам почти два миллиона рублей

0
12
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Telegram
89-летняя петербурженка отдала мошенникам почти 2 миллиона рублей

В минувший четверг около 11 часов на домашний телефон 89-летней пенсионерки позвонила неизвестная женщина. Аферистка представилась ее дочерью. Лжеродственница сообщила старушке о том, что она виновна в совершении ДТП, и необходимо срочно заплатить 1 900 000 рублей.
Через час в квартиру на шоссе Революции пришёл неизвестный мужчина, которому женщина передала указанную сумму.

Примет преступника она не запомнила в виду преклонного возраста.
По данному факту следователями мошенничества возбуждено уголовное дело.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красногвардейский район мошенничество пенсионеры
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

31-07-2020, 10:01
В Сестрорецке пенсионерка отдала аферистам четверть миллиона
16-07-2020, 12:14
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам полмиллиона рублей
23-07-2020, 12:24
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам 1,4 миллиона рублей
23-04-2021, 12:45
В Петербурге лжеполицейский выманил у пенсионерки около 300 000 рублей
16-09-2020, 11:19
В Петергофе лже-страховщики выманили у пенсионерки 2 миллиона рублей
8-12-2020, 10:39
В Приморском районе пенсионерка отдала аферистам 1,4 миллиона рублей

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
12
Сегодня, 11:23
В Ленобласти В ДТП погиб ребенок и пострадали трое взрослых
0
167
22-04-2021, 20:32
Серьезное ДТП на внутренней стороне КАД
0
246
21-04-2021, 16:13
Трассу «Кола» перекрыло массовое ДТП
0
249
21-04-2021, 11:52
В Петербурге иномарка сбила девочку на переходе
Наверх