В Петербурге пенсионерка отдала аферистам почти два миллиона рублей

В минувший четверг около 11 часов на домашний телефон 89-летней пенсионерки позвонила неизвестная женщина. Аферистка представилась ее дочерью. Лжеродственница сообщила старушке о том, что она виновна в совершении ДТП, и необходимо срочно заплатить 1 900 000 рублей.

Через час в квартиру на шоссе Революции пришёл неизвестный мужчина, которому женщина передала указанную сумму.

Примет преступника она не запомнила в виду преклонного возраста.

По данному факту следователями мошенничества возбуждено уголовное дело.