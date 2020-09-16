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Питерец.ру » Происшествия » В Петергофе лже-страховщики выманили у пенсионерки 2 миллиона рублей

В Петергофе лже-страховщики выманили у пенсионерки 2 миллиона рублей

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Опубликовал: Fedorov
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ВКонтакте
Лжестраховщики выманили у пенсионерки из Петергофа 2 миллиона рублей

В период с 20 августа по 4 сентября на домашний телефон 82-летней жительнице Петергофа позвонил неизвестный мужчина, и представившись сотрудником Фонда социального страхования, предложил застраховать ее денежные средства. Свое предложение незнакомец мотивировал тем, что ранее, 15 июля, с банковской карты бабушки было списано 86 000 рублей.
Пожилая женщина прониклась такой заботой и согласилась. Пенсионерка отправилась в банк, сняла со своего счета 1,6 миллиона рублей. Сразу после того, как она вернулась домой, в домофон позвонил неизвестный и представился курьером. Запустив незнакомца в квартиру, женщина отдала ему указанную сумму и взамен ей выдали «приходно-кассовый ордер».
Позже на ее домашний телефон снова позвонил лже-сотрудник Фонда социального страхования и поинтересовался, есть ли у старушки еще деньги, которые необходимо застраховать. И вновь пенсионерка отправилась в банк и сняла 250 000 рублей. Едва она зашла в квартиру, зазвонил домофон. «Курьер» принял 400 000 рублей и выдал очередную филькину грамоту.
До 15 сентября преступники постоянно звонили на домашний телефон пожилой женщины. И только после того, как они стали интересоваться жильем заявительницы (приватизирована ли, кто прописан), пенсионерка поняла, что в отношении нее совершено мошенничество, и обратилась с заявлением в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Петродворцовый район мошенничество пенсионеры
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