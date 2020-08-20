В Петербурге задержали автоугонщика

В минувший понедельник к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от 40-летнего водителя теплоснабжающей службы о хищении его автомобиля «Тойота Корола» от дома 10 по Якорной улице.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 19 августа в садоводстве поселке Парголово сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России и полиции Красногвардейского района задержан 39-летний неработающий мужчина, без определенного места жительства. Он ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Похищенный автомобиль обнаружен и изъят.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.