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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина угнал и поджег автомобиль бывшей сожительницы

В Петербурге мужчина угнал и поджег автомобиль бывшей сожительницы

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали мужчину, который угнал и поджег иномарку своей бывшей сожительницы

На прошлой неледе, 21 июля 2021 к полицейским Приморского района поступило сообщение о возгорании автомобиля во дворе дома 115 по улице Савушкина. На следующий день к полицейским обратилась 44-летняя женщина с заявлением о привлечении к ответственности своего бывшего сожителя за угон и уничтожение путем поджога принадлежащего ей автомобиля «Фольксваген Поло».

Утром минувшего вторника, около 10 часов 30 минут в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими УМВД России по Приморскому району возле дома 6 корпус 2 по Стародеревенской улице по подозрению в совершении данного преступления был задержан 34-летний неработающий.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район угон поджог автомобиль
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