В Петербурге мужчина угнал и поджег автомобиль бывшей сожительницы

На прошлой неледе, 21 июля 2021 к полицейским Приморского района поступило сообщение о возгорании автомобиля во дворе дома 115 по улице Савушкина. На следующий день к полицейским обратилась 44-летняя женщина с заявлением о привлечении к ответственности своего бывшего сожителя за угон и уничтожение путем поджога принадлежащего ей автомобиля «Фольксваген Поло».

Утром минувшего вторника, около 10 часов 30 минут в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими УМВД России по Приморскому району возле дома 6 корпус 2 по Стародеревенской улице по подозрению в совершении данного преступления был задержан 34-летний неработающий.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.