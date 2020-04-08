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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти молодая женщина ограбила пенсионерку

В Ленобласти молодая женщина ограбила пенсионерку

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30
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
Во Всеволожском районе Ленобласти молодая женщина проследила путь пенсионерки от банка домой и отобрала сумку

В минувший понедельник к полицейским Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение о грабеже в отношении пенсионерки на Александровской улице в городе Всеволожске. Незамедлительно по указанному адресу выехали сотрудники полиции.

Потерпевшая - 76-летняя женщина, рассказала сотрудникам полиции, что в подъезде дома, где она проживает, около 11 часов утра неожиданно на нее напала неизвестная женщина и выхватила у нее из рук сумочку. В ней находились денежные средства в размере 300 тысяч рублей. После этого нападавшая скрылась.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам 7 апреля вечером задержали подозреваемую на улице Корнея Чуковского в Красногвардейском районе Петербурга. Ей оказалась 23-летняя неработающая гражданка. По версии полиции, злоумышленница заприметила пенсионерку еще у банка. Там пожилая женщина снимала свои накопления для семьи. Подозреваемая отследила путь потерпевшей к дому, зашла за ней в подъезд и отобрала сумку с деньгами.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ. Местонахождение похищенного устанавливается.

Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанной.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район грабеж пенсионеры
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