В Петербурге задержали аферистов, наживавшихся на пенсионерах

В минувший четверг в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России при поддержке СОБР Росгвардии пресечена деятельность организованной группы, совершающей мошеннические действия в отношении социально не защищенных категорий граждан под предлогом оказания материальной помощи в связи с тяжелой жизненной ситуацией.

Сотрудниками полиции задержаны двое граждан, в возрасте 37 и 44 лет, оба нигде не работают. Один из них проживает в д. Новое Девяткино во Всеволожском районе Ленобласти, второй – в г. Красное Село. Оба ранее неоднократно судимы за имущественные преступления, в том числе мошенничество.

Установлена причастность данных граждан как минимум к двум преступлениям в отношении пожилых граждан – обе пострадавшие жительницы квартир на Народного Ополчения. Первой жертвой стала 91-летняя женщина, которую обманули в сентябре текущего года. Тогда на домашний номер пенсионерки позвонил один из фигурантов и представился ее племянником, а затем попросил в долг денежные средства в сумме 140 000 рублей, при этом пояснив, что денежные средства заберет его знакомый, который уже находится возле дома. Пожилая петербурженка передала неизвестному требуемую сумму, а потом поняла, что ее обманули. Второй потерпевшей стала 85-летняя пенсионерка. Действуя по аналогичной схеме, также в начале сентября один из злоумышленников позвонил на домашний телефон пенсионерки, представился внуком и попросил в долг денежные средства в сумме 40 000 рублей для приобретения туристической путевки в Турцию. Как и в первом случае, деньги забирал «знакомый» родственника. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Оба подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

В результате проведения обысков по местам жительства подозреваемых изъято: 19 мобильных телефонов, 13 сим карт, ноутбук с персональными данными жителей г. Санкт-Петербурга, 10 банковских карт, денежные средства в сумме 250 000 рублей.

Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.