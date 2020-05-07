В Петербурге задержали подозреваемого в хищении денег у пожилой женщины

28 апреля к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратился 49-летний мужчина, который сообщил что неизвестный злоумышленник обманным путем похитил денежные средства его 75-летней матери. Полицейским пенсионерка пояснила, что на мобильный телефон ей позвонил неизвестный и представился сыном, а потом попросил 100 тысяч рублей для урегулирования конфликта, который с ним якобы случился. Женщина сказала, что у нее есть только меньше половина суммы, и разговор оборвался. Позже ей снова позвонили, но уже якобы сотрудник полиции, который сказал, что готов за 40 тысяч рублей уладить инцидент, произошедший с ее сыном, и предложил схему, по которой гражданка должна была передать деньги. Пенсионерка по запланированному сценарию положила денежные средства в куртку сына и отдала ее женщине — водителю такси. Вскоре женщина поняла, что ее обманули. Родной сын связался с матерью: оказалось, что с ним всё в порядке и деньги ему не требуются.

По данному факту СУ УМВД России по Фрунзенскому району было возбуждено уголовное дело по части статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, была установлена личность женщины - водителя такси, которая пояснила, что в тот день клиент, объяснив, что забыл куртку у матери, попросил ее выполнить заявку и забрать забытые вещи.

4 мая 2020 года в городе Кудрово Ленобласти у одного из домов по улице Пражской полицейские задержали подозреваемого 44-летнего ранее судимого местного жителя. Он находится под подпиской о невыезде.

У полиции есть основания полагать, что подозреваемый может быть причастен к целой серии аналогичных преступлений. Устанавливаются все эпизоды его противоправной деятельности.