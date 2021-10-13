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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге ликвидирован подпольный алкогольный цех

В Петербурге ликвидирован подпольный алкогольный цех

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Опубликовал: Anton78
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ГУ МВД
В Выборгском районе Петербурга полиция ликвидировала подпольный алкогольный цех

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга получили оперативную информацию о производстве контрафактного алкоголя на территории гаражного кооператива на Суздальском проспекте. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили замаскированный под гараж алкогольный цех. В общей сложности в гараже хранилось около 500 литров спиртосодержащей жидкости: 200 литров в канистрах, а 300 литров уже разлитых по бутылкам. Используя соответствующие этикетки, организатор производства превращал сомнительную жидкость в водку, коньяк или виски в низкобюджетном сегменте. Помимо упаковочного оборудования полицейские изъяли два рулона поддельных акцизных марок в количестве 2000 единиц. По подсчетам оперативников, стоимость изъятого контрафакта, который поставлялся в магазины Петербурга и области, составляет более 150 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование). По подозрению в организации незаконной деятельности задержан​ 32-летний гражданин одного из сопредельных государств.

Источник: ГУ МВД
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