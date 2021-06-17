В Ленобласти "брендовые" виски и коньяки разливали в частном доме

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками экономической полиции ОМВД по Тосненскому району Ленинградской области был задержан 45-летний уроженец одного из закавказских государств, который подозревается в организации цеха по нелегальному производству "элитного" алкоголя в своем частном доме в поселке Ульяновка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Подпольный предприниматель специализировался исключительно на производстве крепкого спиртного. В ассортименте надомного цеха – "брендовые" виски и коньяки. По оперативным данным, все производство велось исключительно по предзаказам и было ориентировано на экспорт в другие регионы страны. Для поставки готовой продукции в различные города предприниматель нанимал водителей большегрузов, а в качестве подсобных рабочих на своем производстве использовал двух приезжих из Средней Азии женщин, 33-х и 47-и лет. В среднем объем ежемесячной выручки коммерсанта составлял около миллиона рублей.

В ходе обыска обнаружены и изъяты около ста литров спирта, а также 2,5 тысячи литров алкогольной продукции, уже подготовленной к продаже и разлитой в бутылки с этикетками известных брендов. Помимо этого изъяты сотни тысяч поддельных федеральных специальных марок.

В отношении коммерсанта возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование). Расследование уголовного дела продолжается.