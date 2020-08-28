В Ленобласти обнаружили алкоголь с поддельными специальными марками

В результате проведениям оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области выявлена противоправная деятельность в сфере незаконного оборота алкогольной продукции.

25 августа 2020 года в помещении пяти гаражей, расположенных на улице Данилова в городе Выборге, обнаружено и изъято 30 тысяч литров алкогольной продукции (водка, виски), упакованной в бутылки с этикетками известных брендов. Кроме того, на бутылках нанесены федеральные специальные марки с признаками подделки.

Установлено, что к противоправной деятельности имеет причастность 53-летний выходец из закавказской республики, являющийся индивидуальным предпринимателем. В отношении данного гражданина Следственным управлением УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 ст.327.1 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Изъятое исследуется в рамках экспертизы.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения и поставки алкогольной продукции.