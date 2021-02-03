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Питерец.ру » Происшествия » В Купчино обнаружили нелегальную «омывайку»

В Купчино обнаружили нелегальную «омывайку»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
Полицейские обнаружили нелегальную «омывайку» в промзоне Фрунзенского района

В минувший понедельник сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга на территории промышленной зоны на улице Салова обнаружили факт незаконного хранения стеклоомывающей жидкости. В металлических контейнерах в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружено около 30 тысяч литров стеклоомывающей жидкости без подтверждающих происхождение товара документов.

В состав данной жидкости, предположительно, входит ограниченный к свободному гражданскому обороту метиловый спирт.

Кроме того, обнаружены накладные на отгрузку жидкости в количестве 4800 канистр – судя по документам, в Московскую область. Еще обнаружено несколько пустых бланков накладных с печатями организации, происхождение которых выясняется.  

Также на месте происшествия обнаружены пять рабочих, они были опрошены. Устанавливается владелец партии нелегальной продукции и все лица, причастные к ее обороту.

Продукция изъята и направлена на склад временного хранения, образцы направлены на экспертизу. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
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