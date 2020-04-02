В Петербурге полиция пресекла незаконный оборот алкоголя

Накануне в результате проверочных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявлен факт незаконного хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции в Колпинском районе петербурга. Объектом полицейской проверки стали складские на Софийской улице, 127.

В ходе осмотра обнаружено и изъято более 230 канистр емкостью 5 литров с жидкостью, напоминающей контрафактные водку и коньяк. Также изъято 20 бутылок водки с наклейками известного бренда, схожими с федеральными специальными марками.

Кроме того, при проверке на территории автомобильной стоянки на Московском шоссе, 671 километр, обнаружен грузовик, в котором находилась поддельная алкогольная продукция. Изъято 700 канистр емкостью 5 литров, 336 металлических банок емкостью 0,7 литра с наклейками марки известной фирмы с признаками подделки акцизных марок. Общий объем изъятой продукции составил более 3 тысяч 700 литров. На месте происшествия полицейские задержали 25-летнего гражданина одного из закавказских государств, предположительно причастного к незаконной реализации данного алкоголя.

Все изъятое с двух объектов направлено на экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение.