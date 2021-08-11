В Ленобласти пресечена деятельность подпольного цуха по производству контрафактного алкоголя

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками экономической полиции Главка во Всеволожском районе Ленобласти в местечке Углово пресечено незаконное производство алкогольной продукции. Контрафактный алкоголь реализовывался под видом популярнейших торговых марок.

На месте происшествия обнаружена линия по розливу и маркировке алкогольной продукции, а также тара, этикетки и федеральные специальные марки с признаками подделки.

Сотрудниками полиции изъято более 4,5 тысяч литров готовой контрафактной алкогольной продукции и более 6 тысяч литров спиртосодержащей жидкости.

На месте происшествия задержаны 7 лиц, осуществлявших производство алкогольной продукции.

По результатам криминалистического исследования установлено, что алкогольная продукция маркировалась поддельными федеральными специальными марками.

Следователями Всеволожского района Ленинградской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению всех участников противоправной деятельности.