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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти средь беда дня угнали иномарку

В Ленобласти средь беда дня угнали иномарку

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Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
В Гатчинском районе Ленинградской области похитили иномарку

Накануне вечером к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратился 60-летний местный житель, который сообщил правоохранителям о том, что днем этого же дня у него угнали принадлежащий ему кроссовер "Хендэ Санта Фе" 2018 года выпуска. Иномарка была припаркована возле одного из домов на улице Авиатриссы Зверевой города Гатчина.

Мужчина оценил ущербр от похищения автомобиля в 2 миллиона 100 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 (кража в особо крупном размере). Проводится проверка.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район угон кража автомобиль
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