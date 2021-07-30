В Ленобласти средь беда дня угнали иномарку

Накануне вечером к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратился 60-летний местный житель, который сообщил правоохранителям о том, что днем этого же дня у него угнали принадлежащий ему кроссовер "Хендэ Санта Фе" 2018 года выпуска. Иномарка была припаркована возле одного из домов на улице Авиатриссы Зверевой города Гатчина.

Мужчина оценил ущербр от похищения автомобиля в 2 миллиона 100 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 (кража в особо крупном размере). Проводится проверка.