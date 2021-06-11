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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пьяный подросток угнал автомобиль

В Ленобласти пьяный подросток угнал автомобиль

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
Яндекс
В Гатчинском районе Ленинградской области полицейские задержали пьяного подростка, угнавшего автомобиль.

Вчера утром к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратился 33-летний местный житель, который заявил о том, что в ночь со среды на четверг с перекрестка улицы Леонова и проспекта Володарского в городе Гатчина неизвестный злоумышленник угнал принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-2107.
В тот же день угнанный автомобиль был обнаружен у дома 24 на улице Радищева в городе Гатчина. За рулем сидел 16-летний парень в состоянии алкогольного опьянения.

Угонщика доставили в территориальный отдел полиции, где в отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
Молодому злоумышленнику избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район угон автомобиль
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