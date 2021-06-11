В Ленобласти пьяный подросток угнал автомобиль

Вчера утром к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратился 33-летний местный житель, который заявил о том, что в ночь со среды на четверг с перекрестка улицы Леонова и проспекта Володарского в городе Гатчина неизвестный злоумышленник угнал принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-2107.

В тот же день угнанный автомобиль был обнаружен у дома 24 на улице Радищева в городе Гатчина. За рулем сидел 16-летний парень в состоянии алкогольного опьянения.

Угонщика доставили в территориальный отдел полиции, где в отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Молодому злоумышленнику избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении.