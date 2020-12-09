ента новостей

12:40
Алкоголь способен изменить реакцию на вакцину от COVID-19
12:35
Премьера 100 летнего спектакля в честь финала конкурса Государственного Эрмитажа
11:22
Продавали поддельные справки
11:04
Public Talk с художником Александром Тито
10:43
В Ленобласти автоугонщика задерживали со стрельбой
09:40
Как работать удаленно
19:48
В Петербурге Россельхознадзор вернул в Индию 24 тонны нута с опасными насекомыми
16:11
Музей истории пивоварения в Санкт-Петербурге откроется на новой площадке
16:08
ОНФ в Санкт-Петербурге: более половины сайтов, торгующих в городе справками об отсутствии COVID-19, заблокированы
16:00
30 петербуржцев получили премию Правительства
15:54
Антикоррупционная выставка стартует в Ленобласти
15:38
В центре Петербурга задержали «карманника»
11:04
В Петербурге создана книга воспоминаний участников Великой Отечественной войны «Перерыв на войну»
10:46
В Московском районе пенсионерке мошенницы обменяли 866 485 рублей
10:39
В Приморском районе пенсионерка отдала аферистам 1,4 миллиона рублей
10:32
В Красногвардейском районе школьник выпал с 9-го этажа
10:22
В Петербурге мужчина сломал руку ребенку на детской площадке
08:54
Тарифы вырастут минимально
07:46
Локдаун близко?
19:30
Гранты для творческих проектов: возможности и правила получения
19:14
В Войскорово появилась детская площадка МЧС
15:52
В РГИСИ завершился II Фестиваль «Моховая и Ко»
15:46
В Петербурге мужчина с игрушечным пистолетом пытался ограбить пункт выдачи интернет-магазина
15:37
В Ленобласти ликвидируют нелегальные съезды с региональных дорог
15:29
Молодые люди бесплатно смогут посмотреть фильм «Подольские курсанты»
15:24
В Ленобласти нашли скелетированные останки человека
14:09
Выставка Concept Cars: La Grande Bellezza
13:49
Срок подачи заявок на фестиваль «Герои большой страны» продлевается
12:22
В Большом зале Филармонии выступит пианист Николай Луганский
12:05
Подросткам Петербурга подберут книгу по темпераменту
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти автоугонщика задерживали со стрельбой

В Ленобласти автоугонщика задерживали со стрельбой

0
46
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ГУ МВД
Сотрудники ДПС по горячим следам задержали водителя на угнанном в Петербурге автомобиле. Возбуждено уголовное дело.

Вчера днем в 13:20 к полицейским Невского района Петербурга обратился 55-летний индивидуальный предприниматель, который сообщил, что от поликлиники по Шлиссельбургскому проспекту был угнан автомобиль «Хендай Туксон» 2018 года выпуска. Ущерб заявитель оценил в 1 миллион 500 тысяч рублей. Информация незамедлительно была передана всем постам ДПС.

Спустя менее чем через час на 56 километре автодороги «Петербург- Псков» сотрудники 2 отдельной роты УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во время патрулирования заметили похищенный автомобиль с подложными номерами. На служебном автомобиле «Хендай Солярис» было организовано преследование. Неоднократные требования сотрудников ГИБДД об остановке водитель игнорировал и, увеличивая скорость, пытался скрыться. При этом водитель опасными маневрами создавал угрозу для других участников дорожного движения. В деревне Выра Гатчинского района Ленобласти в соответствии с Федеральным законом «О полиции» инспектор ДПС из табельного оружия произвел выстрел вверх и еще несколько по колесам иномарки. Транспортное средство было остановлено. За рулем находился 25-летний житель города Пскова. Мужчина задержан и доставлен в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район стрельба угон
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

26-10-2018, 11:51
В Ленобласти нарушителя ПДД задерживали со стрельбой
17-08-2020, 11:00
В Ленобласти со стрельбой задерживали автоугонщика
28-08-2020, 14:54
Полицейские Фрунзенского района задержали автоугонщиков
27-11-2017, 14:51
Сотрудники ГИБДД со стрельбой задержали пьяного водителя
16-11-2020, 12:46
На севере Петербурга со стрельбой задержали водителя-нарушителя
14-11-2020, 14:13
В Петербурге и Ленобласти полицейские с погоней и стрельбой ловили водителей-нарушителей

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
275
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
296
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
1 161
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 584
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
Наверх