В Ленобласти автоугонщика задерживали со стрельбой

Вчера днем в 13:20 к полицейским Невского района Петербурга обратился 55-летний индивидуальный предприниматель, который сообщил, что от поликлиники по Шлиссельбургскому проспекту был угнан автомобиль «Хендай Туксон» 2018 года выпуска. Ущерб заявитель оценил в 1 миллион 500 тысяч рублей. Информация незамедлительно была передана всем постам ДПС.

Спустя менее чем через час на 56 километре автодороги «Петербург- Псков» сотрудники 2 отдельной роты УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во время патрулирования заметили похищенный автомобиль с подложными номерами. На служебном автомобиле «Хендай Солярис» было организовано преследование. Неоднократные требования сотрудников ГИБДД об остановке водитель игнорировал и, увеличивая скорость, пытался скрыться. При этом водитель опасными маневрами создавал угрозу для других участников дорожного движения. В деревне Выра Гатчинского района Ленобласти в соответствии с Федеральным законом «О полиции» инспектор ДПС из табельного оружия произвел выстрел вверх и еще несколько по колесам иномарки. Транспортное средство было остановлено. За рулем находился 25-летний житель города Пскова. Мужчина задержан и доставлен в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.