В Ленобласти у хирурга угнали автомашину

Накануне вечером к полицейским Всеволожского района Ленобласти обратился доцент петербургского Государственного медицинского университета имени академика Павлова. 66-летний руководитель курса оперативной хирургии сообщил о том, что накануне около 12:30 он обнаружил на Ждановском озере пропажу своего автомобиля Kia Sportage 2016 года выпуска.

Стоимость своей иномарки хирург оценил в 1,2 миллиона рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.