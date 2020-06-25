Накануне вечером к полицейским Всеволожского района Ленобласти обратился доцент петербургского Государственного медицинского университета имени академика Павлова. 66-летний руководитель курса оперативной хирургии сообщил о том, что накануне около 12:30 он обнаружил на Ждановском озере пропажу своего автомобиля Kia Sportage 2016 года выпуска.
Стоимость своей иномарки хирург оценил в 1,2 миллиона рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.
В Ленобласти у хирурга угнали автомашину
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
У хирурга угнали автомашину на озере во Всеволожске.
Накануне вечером к полицейским Всеволожского района Ленобласти обратился доцент петербургского Государственного медицинского университета имени академика Павлова. 66-летний руководитель курса оперативной хирургии сообщил о том, что накануне около 12:30 он обнаружил на Ждановском озере пропажу своего автомобиля Kia Sportage 2016 года выпуска.
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