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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина стал фигурантом уголовного дела после ложного сообщения о краже автомобиля

В Петербурге мужчина стал фигурантом уголовного дела после ложного сообщения о краже автомобиля

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Опубликовал: Fedorov
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Петербуржец заявил в полицию о краже своей иномарки, хотя фактически автомобиль был вывезен из страны ещё за несколько месяцев до этого.

19 февраля 2021 года к полицейским Невского района Петербурга обратился 32-летний местный житель, который сообщил о том, что днем ранее от дома 5 по улице 2-ой Луч был похищен принадлежащий ему автомобиль «BMW X7» 2020 года выпуска, стоимостью свыше 6 миллионов рублей. По факту хищения иномарки была назначена проверка. Полицией было установлено ее местонахождение. Как оказалось, с 25 августа прошлого года указанный автомобиль находится на территории среднеазиатского государства.

По данному факту следователем СУ УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи  306 УК РФ (заведомо ложный донос). Накануне, 23 марта 2021 года, около двух часов дня у дома 42/6 по Пулковскому шоссе мужчина, ранее сообщивший о хищении иномарки, был задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В рамках данной статьи мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Кроме того, устанавливаются мотивы преступления. Если же будет установлено, что конечной целью автовладельца было получение выплаты от страховой компании, то он станет фигурантом еще одного уголовного дела, но на этот раз о мошенничестве.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район мошенничество
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