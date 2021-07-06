В Петербурге аферисты выманили у пенсионера миллион рублей

В начале мая сего года 72-летнему механику коммерческой фирмы из Невского района на сотовый телефон позвонил незнакомы мужчина, который уверенно представился «следователем из Москвы». Лжеправоохранитель сказал пенсионеру, что от его имени кто-то якобы оформляет доверенность на получение ссуды в банке и ему, мол, необходимо срочно оформить три кредита и перевести их на безопасные счета.

Пожилой мужчина через банкоматы на проспекте Большевиков отправил на указанные ему счета один миллион рублей. О том, что его обманули, пенсионер понял только спустя почти два месяца.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).



