В Петербурге аферисты у пожилой женщины выманили почти 2,5 миллиона рубле

22 июня пенсионерке с Пороховых на ее сотовый телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником безопасности Сбербанка. Под предлогом предотвращения мошенничества с денежными средствами женщины, он убедил 74-летнюю женщину снять со счетов имеющиеся у неё деньги и перевести их на якобы «безопасный счет».

С 22 по 25 июня сбитая с толку пенсионерка сняла и перевела на указанный преступником счет и телефонные номера 2 421 000 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).