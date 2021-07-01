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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге аферисты у пожилой женщины выманили почти 2,5 миллиона рубле

В Петербурге аферисты у пожилой женщины выманили почти 2,5 миллиона рубле

0
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Опубликовал: Anton78
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В Красногвардейском районе Петербурга аферисты у пожилой женщины выманили почти 2,5 миллиона рублей.

22 июня пенсионерке с Пороховых на ее сотовый телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником безопасности Сбербанка. Под предлогом предотвращения мошенничества с денежными средствами женщины, он убедил 74-летнюю женщину снять со счетов имеющиеся у неё деньги и перевести их на якобы «безопасный счет».
С 22 по 25 июня сбитая с толку пенсионерка сняла и перевела на указанный преступником счет и телефонные номера 2 421 000 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красногвардейский район мошенничество пенсионеры
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