Payeer

ента новостей

14:16
Открытие 3-его Фестиваля немецкоязычных стран в Санкт-Петербурге
14:07
Скончался театральный продюсер и режиссёр Рудольф Фурманов
14:02
В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки 1,3 миллиона рублей
13:59
В Ленобласти обнаружили массовое захоронение времен ВОВ
13:51
В Петербурге полицейские задержали лже-целительниц
09:42
Пенсионный возраст снизят?
09:15
Кто доволен зарплатой?
16:28
Сувениры Юрия Гагарина и его автограф представят в Петербурге
16:19
В Петербурге полицейскими пресечено изготовление порнографических материалов
16:09
В Петербургской филармонии прозвучат пять фортепианных концертов Бетховена
16:00
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют одну полосу движения
13:37
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам более 1,1 миллиона рублей
13:31
Компания OFD.ru стала первой в рейтинге MAGRAM Market Research
13:27
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют одну полосу движения
10:05
Беглов опять первый
09:00
Пособия начнут выдавать по новым правилам
01:02
Есть ли у СКА резервы, чтобы повторить чудо в плей-офф 2015 года?
19:30
Литературно-музыкальный вечер «Загадочная темная материя»
15:58
В Петербурге прошли соревнования по армейскому рукопашному бою среди курсантов
15:46
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе до конца апреля перекроют две полосы движения
15:44
Молодежь Петербурга отметит Национальный день донора
15:41
Выставка «Заступник Отечества»
15:38
Выставка «Царь и море»
15:35
На путепроводе над КАД на развязке с Пискаревским проспектом до конца апреля перекроют одну полосу в направлении Ленобласти
14:04
Фестиваль «Корюшка идёт!»
11:21
Правительство Ленобласти намерено переехать в Гатчину
11:09
В Ленобласти подросток на прогулке в лесу получил ножевое ранение
11:02
В центре Петербурга иномарка сбила школьника
10:40
На Пискаревком проспекте иномарка сбила 10-летнюю девочку
10:15
Лучшие вакансии марта
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки 1,3 миллиона рублей

В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки 1,3 миллиона рублей

0
21
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Telegram
Более 1,3 миллиона рублей выманили мошенники у пенсионерки с Пороховых

29 и 30 марта на мобильный телефон 67-летней петербурженки с различных номеров звонили неизвестные, которые представились сотрудниками Сбербанка. Аферисты сообщили пенсионерке, что ее деньги якобы пытаются похитить, а также на ее имя, мол, был оформлен кредит в «Почта банке». Чтобы не допустить списания, твердили злоумышленники, их необходимо перевести на безопасные счета.
Пожилая женщина послушалась и через банкоматы на проспекте Большевиков и Индустриальном проспекте перечислила 1 350 000 рублей на указанные неизвестными счета.

По данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красногвардейский район мошенничество пенсионеры
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

20-05-2020, 14:02
В Петербурге пенсионерка отдала перевела мошенникам почти 2 миллиона рублей
18-05-2020, 13:14
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки около 2,4 миллиона рублей
17-09-2020, 14:55
В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки около 1,2 миллиона рублей
11-11-2020, 11:24
В Петербурге аферисты уговорили женщину взять кредит
22-10-2020, 11:18
В Пушкине аферисты выманили у женщины более 2,4 миллиона рублей
23-07-2020, 12:24
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам 1,4 миллиона рублей

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
113
7-04-2021, 11:02
В центре Петербурга иномарка сбила школьника
0
110
7-04-2021, 10:40
На Пискаревком проспекте иномарка сбила 10-летнюю девочку
0
283
1-04-2021, 12:00
В Петербурге иномарка сбила 6-летнего мальчика
0
513
22-03-2021, 10:36
В Ленобласти на трассе "Сортавала" произошло смертельное ДТП
Наверх