В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки 1,3 миллиона рублей

29 и 30 марта на мобильный телефон 67-летней петербурженки с различных номеров звонили неизвестные, которые представились сотрудниками Сбербанка. Аферисты сообщили пенсионерке, что ее деньги якобы пытаются похитить, а также на ее имя, мол, был оформлен кредит в «Почта банке». Чтобы не допустить списания, твердили злоумышленники, их необходимо перевести на безопасные счета.

Пожилая женщина послушалась и через банкоматы на проспекте Большевиков и Индустриальном проспекте перечислила 1 350 000 рублей на указанные неизвестными счета.

По данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело.