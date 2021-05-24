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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге аферисты выманили у известного филолога более 130 тысяч рублей

В Петербурге аферисты выманили у известного филолога более 130 тысяч рублей

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23
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
PiXABAY
Жертвой мошенников стал известный российский филолог и литератор Михаил Мейлах.

В минувшую субботу на сотовый телефон известного российского филолога Михаила Мейлах, проживающего в Комарово, почи целый день названивали с одиннадцати различных номеров. Настоичивые звонки совершала неизвестная женщина, которая представилась «Анастасией». Мошенница сообщила, что является сотрудником службы безопасности крупного банка. Аферистка также поведала писателю о якобы проводимых сотрудниками другого банка мошеннических действиях, позволяющих завладеть денежными средствами филолога.
Михаил Мейлах проехал в офис банка на Петроградке, снял со своего счета 131 400 рублей и отправил на «липовый» счет.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Михаил Мейлах - советский и российский литературовед, филолог, поэт и переводчик, специалист по романской филологии и новейшей русской литературе. Кандидат филологических наук, доктор философии. Один из авторов энциклопедии «Мифы народов мира».

Источник: Конкретно.ру
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