В Петербурге аферисты выманили у известного филолога более 130 тысяч рублей

В минувшую субботу на сотовый телефон известного российского филолога Михаила Мейлах, проживающего в Комарово, почи целый день названивали с одиннадцати различных номеров. Настоичивые звонки совершала неизвестная женщина, которая представилась «Анастасией». Мошенница сообщила, что является сотрудником службы безопасности крупного банка. Аферистка также поведала писателю о якобы проводимых сотрудниками другого банка мошеннических действиях, позволяющих завладеть денежными средствами филолога.

Михаил Мейлах проехал в офис банка на Петроградке, снял со своего счета 131 400 рублей и отправил на «липовый» счет.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Михаил Мейлах - советский и российский литературовед, филолог, поэт и переводчик, специалист по романской филологии и новейшей русской литературе. Кандидат филологических наук, доктор философии. Один из авторов энциклопедии «Мифы народов мира».