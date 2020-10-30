В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам полумиллиона рублей

Накануне утром 66-летней жительнице города Кировска на сотовый телефон, с номера с кодом Петербурга позвонила неизвестная девушка, которая представилась сотрудницей Сбербанка. Напугав женщину рассказом про то, что неизвестные пытаются совершить снятие денег с ее счета, аферистка уговорила собеседницу перевести денежные средства на «безопасный счет». Мошенникам было переведено 509 000 рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Номер телефона принадлежит торговой компании в Коломягах, но скорее всего, был подделан с помощью специального программного обеспечения.