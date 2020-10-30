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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам полумиллиона рублей

В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам полумиллиона рублей

0
35
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Пожилую жительницу Ленобласти мошенники уговорили перевести более полумиллиона рублей «на безопасный счет»

Накануне утром 66-летней жительнице города Кировска на сотовый телефон, с номера с кодом Петербурга позвонила неизвестная девушка, которая представилась сотрудницей Сбербанка. Напугав женщину рассказом про то, что неизвестные пытаются совершить снятие денег с ее счета, аферистка уговорила собеседницу перевести денежные средства на «безопасный счет». Мошенникам было переведено 509 000 рублей.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Номер телефона принадлежит торговой компании в Коломягах, но скорее всего, был подделан с помощью специального программного обеспечения.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО мошенничество пенсионеры
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