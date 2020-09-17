В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки около 1,2 миллиона рублей

В начале сентября 56-летней жительнице Пороховых звонила неизвестная женщина на мобильный телефон с двух номеров с кодом Москвы и представлялась сотрудницей службы безопасности Сбербанка. женский голос твердил, что со счета пенсионерки якобы происходит несанкционированное списание денежных средств. В итоге аферистка на другом конце провода уговорила пенсионерку перевести свои накопления через банкоматы Сбербанка на указанный ею счет. Преступникам досталось 1 миллион 197 853 рубля.