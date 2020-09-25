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Питерец.ру » Происшествия » Более 6 миллионов рублей афеоисты выманили у 66-летнего петербуржца.

Более 6 миллионов рублей афеоисты выманили у 66-летнего петербуржца.

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ВКонтакте
Более 6 миллионов рублей выманили мошенники у петербургского инженера. Мужчина поверил, что ему звонят из банка.

Жертвой аферистов стал 66-летний инженер закрытого опытно-конструкторского бюро, выпускающего авиационное и аэродромное оборудование. Мужчине 19 сентября на мобильный телефон с номеров с кодом Москвы и с номера 8800...  звонила неизвестная женщина, которая представившись сотрудником Сбербанка. Последний номер, очевидно, был подделан, так как Яндекс определяет его как принадлежащий Управлению ФСБ по Новосибирской области.
Самозванка сообщила, что деньги инженера пытаются похитить, после чего мужчина снял со своего счета 6 миллионов 097 000 рублей и в течение четырех дней через банкоматы перевёл на указанные аферистами счета.
По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Конкретно.ру
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