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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти по подозрению в убийстве женщины-врача задержан её бывший муж

В Ленобласти по подозрению в убийстве женщины-врача задержан её бывший муж

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Опубликовал: Fedorov
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Раскрыто убийство врача межрайонной больницы Лужского района Ленинградской области.

По подозрению в совершенном преступлении задержан бывший супруг доктора, актер киномассовок. Ранее мужчина уже поднимал на нее руку, но был прощен.
Об исчезновении 38-летней жительницы поселка Оредеж, Лкужского района Ленинградской области стало известно 10 мая. Днем ранее женщина якобы ушла из дома и не вернулась.

В минувшую среду отделом СК Ленобласти по Лужскому району было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
14 мая в посёлке Оредеж сотрудниками уголовного розыска, по подозрению в совершении убийства задержан 38-летний бывший муж врача. По версии следствие, 9 мая по месту жительства бывшей супруги в ходе конфликта на почве финансовых разногласий ударил женщину черенком лопаты по затылку. После этого связал труп веревкой, упаковал в вещевой мешок, вывез на территорию очистных сооружений в поселке Оредеж и выбросил в колодец с водой. Туда же было сброшено орудие убийства.
В настоящее время поиски тела продолжаются. Работы затруднены большим количеством воды и ила на дне колодце.

Источник: Конкретно.ру
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