В Ленобласти задержали насильника

В минувшую субботу к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратилась петербурженка с заявлением о том, что около 6 часов вечера около автобусной остановки «Разметелево» на автодороге «Кола» неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 15-летней дочери, возвращавшейся из гостей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в деревне Разметелево в Луговом переулке сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России и полиции Всеволожского района по подозрению в данном преступлении задержали 32-летнего неработающего местного жителя. Он ранее судим за имущественные преступления.

Следственным отделом по г. Всеволожск СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.