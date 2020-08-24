ента новостей

19:38
«Ленфильм» запускает акцию в поддержку кинотеатров «мы скучаем по зрителям»
19:35
Мы вместе на благо города и страны
19:30
В Петербург не пропустили 24,5 тонны арахиса из Нигерии
19:28
В Петербурге отремонтируют мост через Кронверкский пролив
19:25
В Ленобласти столунцлись восемь автомобилей - один погибший, шестеро раненых
19:22
В Петербурге пресечена деятельность наркопреступной группы, сбывавшей наркотики через интернет
14:28
В Петербурге полицейские пресекли деятельность так называемых «барсеточников»
12:45
В Ленобласти задержали насильника
12:41
Светлана Агапитова приняла участие в проекте Центральной районной библиотеки «Сказки бабушки Варварушки».
07:42
Бассейн и коронавирус
07:40
Льготная ипотека упростила задачу
22:30
«Русский Витязь» Поветкин выиграл очередной бой на профессиональном ринге
22:57
Два бразильца, иранец и Ерохин забили «Тамбову»
13:26
Выставка работ Полины Заремба «Голубое золото»
13:21
В Купчино аферисты выманили деньги у пенсионерки под предлогом помощи внуку
13:16
В Петербурге «соцработник» похитил у пенсионера миллион рублей
08:23
Вакцинация начинается
08:02
Костер обойдется в 1,7 млн. рублей
20:19
Джаз у моря
15:14
Знаменитая «Девушка с кувшином» ждет гостей в парке «Россия – моя история»
15:12
Студентам Петербурга посветят арт-объект на рыбном заводе Камчатки
15:10
В Петербурге рекламу наркотиков закрасят
15:08
Художник из Санкт-Петербурга создал мурал в Челябинске
12:34
В Петербурге на Правобережном рынке ограбили пенсионерку
11:51
Выставка «Поле экспериментов: А. Ведерников, Б. Ермолаев, В. Матюх».
11:45
Выставочный проект «Легенда спящих»
11:42
На КАД полностью перекроют съезд
11:40
В Петербурге общественники проводят мониторинг безопасности движения у школ
11:38
НКО защитили проекты по студенческим инициативам
11:32
В Петербурге обокрали квартиру на 16 миллионов рублей
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали насильника

В Ленобласти задержали насильника

0
24
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Во Всеволожском районе Ленинградской области полицейские задержали гражданина, подозреваемого в преступлении в отношении 15-летней девочки.

В минувшую субботу к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратилась петербурженка с заявлением о том, что около 6 часов вечера около автобусной остановки «Разметелево» на автодороге «Кола» неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 15-летней дочери, возвращавшейся из гостей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в деревне Разметелево в Луговом переулке сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России и полиции Всеволожского района по подозрению в данном преступлении задержали 32-летнего неработающего местного жителя. Он ранее судим за имущественные преступления.

Следственным отделом по г. Всеволожск СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район насильник несовершеннолетние
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

16-04-2018, 15:36
В Приморском районе задержан мужчина совершивший сексуальное насилие в отношении 11-летнего подростка
28-08-2018, 11:05
В Ленобласти задержан педофил
14-03-2018, 12:20
В Ленобласти молодой мужчина надругался над 4-летней девочкой
15-01-2018, 11:30
В Ленобласти задержан насильник
2-10-2017, 13:15
В Киришах задержан насильник
22-08-2018, 10:07
В Московском районе задержали педофила

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
17
Сегодня, 19:25
В Ленобласти столунцлись восемь автомобилей - один погибший, шестеро раненых
0
214
17-08-2020, 10:40
Смертельное ДТП на Пулковском шоссе
0
213
14-08-2020, 14:38
На трассе «Кола»произошло смертельное ДТП
0
314
11-08-2020, 11:26
В Ленобласти столкнулись три иномарки – один водитель погиб
Наверх