В Ленобласти задержали убийцу пожилой женщины

В начале марта прошлого года в реке Ижора под автомобильным мостом на Красносельском шоссе у деревни Вайялово Гатчинского района Ленинградской области было обнаружено тело неизвестной женщины. Судмедэкспертиза указала на насильственный характер смерти женщины: на ее теле нашли колото-резаное ранение. По данному факту СО по г. Гатчина СУ СК РФ по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Полицейские установили личность погибшей. Ей оказалась 62-летняя жительница одного из садоводств Красносельского района Петербурга, объявленная в розыск как пропавшая без вести по заявлению ее 40-летнего сына.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Гатчинскому району в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении убийства женщины задержали ее младшего сына - 37-летнего фрезеровщика машиностроительного завода.

По версии оперативников, трагедия произошла после одного из бытовых конфликтов, которые часто происходили из-за сложных семейных отношений. Сыщики выяснили, что сын задушил свою мать электрическим кабелем, после чего с целью сокрытия следов преступления сжег орудие преступления, а тело женщины вывез на своем автомобиле к реке и утопил. После этого злоумышленик, пытаясь запутать следствие, составил прощальную записку от имени своей матери, в которой указал, что женщина якобы приняла решение уехать из дома ввиду сложившегося в семье недопонимания.

В настоящее время подозревемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос о его аресте.