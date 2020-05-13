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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали убийцу пожилой женщины

В Ленобласти задержали убийцу пожилой женщины

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Полиция по горячим следам задержала подозреваемого в убийстве 66-летней жительницы Волосовского района Ленобласти

В минувшее воскресенье к полицейским обратилась 45-летняя петербурженка, которая сообщила об исчезновении ее 66-летней матери, проживающей в Волосовском районе Ленобласти.

При осмотре дома пропавшей женщины в деревне Эдази сотрудниками полиции была обнаружена кнопка тревожной сигнализации. Со слов дочери разыскиваемой, из-за продолжающегося конфликта с бывшим мужем женщина всегда держала кнопку при себе. Также в доме отсутствовало записывающее устройство с камер наблюдения.

На розыск женщины сразу же были ориентированы полицейские силы и поисковые отряды. Труп пропавшей со следами насильственной смерти нашли 12 мая на ее же участке в яме со строительным мусором.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска  ГУ МВД России и полиции Волосовского района по подозрению в убийстве задержали 64-летнего бывшего супруга потерпевшей, работающего формовщиком на местном хлебозаводе. Он проживает в соседнем доме с погибшей, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

По версии оперативников, 9 мая вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры подозреваемый нанес не менее 20 раз ударов садовыми ножницами своей бывшей супруге, а ее труп, обмотав строительной пленкой и скотчем, сбросил в яму на участке и прикрыл мусором. По предварительным данным, внезапная ссора  произошла в результате продолжавшегося на протяжении 8 лет конфликта из-за раздела имущества после развода. 

11 мая СО по Волосовскому району СУ СК РФ по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Волосовский район обнаружение трупа убийство
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